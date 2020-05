I intet mindre end 124 år langede Arnold Busck bøger over disken til danskerne.

Men coronakrisen tvang bogkæden til at lukke deres butikker, og det blev dødsstødet for Arnold Busck, som i forvejen kæmpede med økonomien.

Men på trods af den snævre økonomi, så kan Arnold Buscks konkurs ende med at efterlade eneejeren, Helle Charlotte Fensvig, med en check på mere end 50 mio. kr. på grund af ejerskabet af den store ejendom skråt over for Rundetårn, som har huset Arnold Buscks flagskibsbutik siden 1901, skriver FINANS.

En af de store erhvervsmæglere i det københavnse strøgområde - Cushman & Wakefield - ser store muligheder for et salg af ejendommen og endda til over den bogførte værdi.

»Det er en ejendom, som vi kigger på. Et slag på tasken er, at den med de tilhørende lejligheder, som hører med, vil kunne indbringe omkring 200 mio. kr. i en handel,« fortæller Kristian Vingaard, der er chef for retailejendomme hos den danske del af den store internationale erhvervsmægler til FINANS.

Ifølge Helle Charlotte Fensvig er hun fuldt bevidst om, at der er et stort belåningspotentiale i ejendommen.

Hun fortæller også, at bygningen kunne have været en økonomisk redningskrans, som hun ville have kastet i spil for at redde den konkursramte boghandlerkæde, men det var firmaets husbank Danske Bank ikke interesseret i.

Danske Bank har givet et skriftligt svar på, hvorfor det ikke lykkedes at skrive en låneaftale sammen.

»Vi kan ikke kommentere konkrete kundeforhold. Helt generelt er det pt. meget svære tider for mange af vores virksomhedskunder, fordi alle brancher på den ene eller anden måde er negativt ramt af coronavirus. Vi strækker os langt - og i øjeblikket også længere end normalt - for at hjælpe vores kunder,« skriver Niels Bang-Hansen, som er erhvervskundechef for Danske Bank i Danmark.

Helle Charlotte Fensvig fortalte i sidste uge, at hun giver den forsinkede udbetaling af lønkompensation for hjemsendte medarbejdere under coronakrisen en del af skylden for konkursen.

Over for Berlingske fastslog hun, at konkursen kunne være undgået, hvis hun havde modtaget den ansøgte lønkompensation op til den weekend, hvor konkursbegæringen blev indgivet.