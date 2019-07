Mejeriselskab arbejder på afregningsmodel, der skal motivere landmænd til at gøre produktionen grønnere.

Mejeriselskabet Arla vil i fremtiden afregne flere end 10.000 mælkeproducenter efter de enkelte bedrifters klimaaftryk.

Det er målet hos selskabets ledelse, der satser på at være klar med en ny grøn afregningsmodel fra 1. januar 2021.

- I dag afregner vi efter mælkens kvalitet. Men hvis vi i fremtiden vil have mindst muligt klimaaftryk, tror vi på, at vi skal i retning af også at afregne efter det klimaaftryk, den enkelte landmand sætter, siger Jan Toft Nørgaard, der er formand for Arla.

Planen er, at ledelsen til efteråret kommer med et oplæg, som selskabets repræsentantskab skal drøfte.

- Det er den vej, vi ønsker at gå, men det skal ske gennem en demokratisk proces.

- Og vi skal sikre, at det ikke kun er dem, der ligger bedst og er tættest på målet, der skal have den største motivation. Vi skal have en model, der sikrer, at alle honoreres for at rykke sig, siger Jan Toft Nørgaard.

Landbruget tegner sig for 21 procent af den samlede udledning af drivhusgasser herhjemme.

Det er især produktionen af kvæg og svin, der fylder i regnskabet.

Mens målet om en grønnere afregning står klart, er det endnu uvist, hvordan den nye grønne afregningsmodel skal skrues sammen.

Eksperter fra landbrugets videnscenter Seges skal hjælpe med at kortlægge de muligheder, den enkelte landmand har for at nedbringe udledningerne.

- Nogle af de knapper, man som landmand kan dreje på, er, hvordan man fodrer sine køer.

- Men det handler også meget om avlsplanlægning. To køer udleder ikke de samme mængde gasser. Der er genetiske forskelle, siger Jan Toft Nørgaard.

Selv om planen om en grøn afregningsmodel endnu kun er på idéstadiet, har Arla-formanden ikke fantasi til at forestille sig, at hans kolleger vil vende tommelfingeren nedad.

- Jeg tror ikke, der kommer noget oprør fra mine landmandskolleger over det her. Vi er i bund og grund nogle sportsmennesker, der godt kan lide at gøre tingene bedre, siger Jan Toft Nørgaard.

Arla har som mål, at mælkeproduktionen i 2050 skal være klimaneutral. I 2030 er delmålet at have reduceret udledningerne med 30 procent i forhold til 2005.

