Det er endnu for tidligt for topchef Peder Tuborgh at sige, hvilke konsekvenser en CO2-afgift kan få for Arla.

Arlas topchef, Peder Tuborgh, følger spændt med, når et ekspertudvalg med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen onsdag præsenterer sine anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget.

Men han er bekymret for, hvad konsekvenserne for dansk landbrug kan blive, hvis anbefalingerne og de efterfølgende forhandlinger trækker i retning af en høj, ensartet CO2-afgift.

- Vi skal passe på, at vi ikke laver en skattemodel på et usikkert grundlag, som samtidig gambler med en hel industri, siger Peder Tuborgh.

Det handler blandt andet om, at det er dyr og planter, som afhænger af vind og vejr, der skal beskattes. Det skaber et usikkert grundlag, mener topchefen.

Han mener dog, at det er for tidligt at sige noget om, hvilke konsekvenser en afgift kan få for Arla.

- Det vil jeg helst ikke kommentere på. Lad os se, hvad der kommer i rapporten. Så er der flere måneder med forhandlinger, og først derefter kan jeg sige noget om, hvad det betyder i forhold til vores fremtid, siger Peder Tuborgh.

- Men jeg er selvfølgelig stærkt bekymret for, at vi taler om at beskatte biologiske processer, lyder det videre.

Peder Tuborgh mener, at en CO2-afgift risikerer at skubbe landbrugsproduktion ud af Danmark. Derimod så han hellere, at der blev lavet en fælles model, der gjaldt i hele EU.

Spørgsmål: Kan det ikke være med til at lægge et pres på EU, hvis Danmark går forrest og viser, at det kan lade sig gøre?

- Det tror jeg ikke et øjeblik på. Hvis man i mellemtiden slår landbrugsproduktionen ihjel, tror jeg ikke, at EU går den vej, siger han og understreger, at han vil afvente de følgende måneders arbejde.

Arla har indført en såkaldt gulerodsmodel, hvor landmænd, der reducerer deres udledning, får en højere betaling for deres mælk.

Det skal bidrage til, at koncernen når sin samlede målsætning om at reducere udledningen på gårdene med 30 procent i 2030 sammenlignet med 2015.

Den model bør være inspiration for en overordnet model i Danmark, mener Peder Tuborgh.

- Jeg kan se, at den virker, og det kan jeg da kun opfordre trepartsforhandlingerne til at blive inspireret af, siger han.

Den grønne trepart består af regeringen og en række organisationer, herunder landbruget. Det er her, den endelige model skal forhandles.

Arla har hidtil reduceret udledningen fra scope 3 med 12 procent per kilo mælk og valle siden 2015. Heraf 3 procentpoint i 2023.

Scope 3-udledningen er den, der kommer fra gårdene.

