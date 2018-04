Mejerikoncernen omsatte for op mod 80 milliarder kroner sidste år. Nu skal Arla spare tre milliarder kroner.

København. Mejerikoncernen Arla står over for den største sparerunde i selskabets historie.

Inden udgangen af 2020 skal virksomheden spare tre milliarder kroner, oplyser Arla i en pressemeddelelse.

Sparerunden kommer efter en periode, hvor mejerikoncernen har været voldsomt presset på konkurrenceevnen og på faldende valutakurser.

Selv kalder Arla nedskæringerne for et "transformationsprogram" ved navn Calcium, der skal "styrke" virksomheden.

Og det er helt sikkert, at sparerunden vil resultere i fyringer, fortæller Arlas administrerende direktør, Peder Tuborgh, til Børsen.

Han ønsker dog ikke at sætte tal på, hvor mange af de 19.000 medarbejdere, der skal afskediges.

- Men det er helt sikkert, at vi er færre i Arla om tre år, siger topchefen.

Spareplanen er blevet nøje planlagt siden efteråret, fremgår det af pressemeddelelsen.

I midten af marts blev planen fremlagt internt i Arla.

Nogenlunde samtidig kom det frem, at der med sparerunden skal skæres voldsomt i al møde- og rejseaktivitet, markedsføring samt udviklings- og konsulentudgifter.

Derudover indføres der et ansættelsesstop, som indebærer, at kun de mest kritiske stillinger genbesættes.

- Vores medarbejdere er dybt engagerede i Calcium. De er motiverede og arbejder hårdt for at skabe et bedre afkast til vores ejere. Jeg er utrolig stolt af dem, siger Peder Tuborgh i pressemeddelelsen.

Sidste år omsatte Arla for op mod 80 milliarder.

/ritzau/