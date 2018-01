Mejeri i Brabrand er ikke stort nok til at følge med efterspørgslen og lukkes. 160 ansatte mister jobbet.

København. Arla lukker Braband Mejeri. Det betyder, at 160 ansatte mister jobbet, oplyser Arla i en pressemeddelelse.

Lukningen af mejeriet forventes først at ske i midten af 2019, men de ansatte har fået besked torsdag.

Mejeriet laver syrnede mælkeprodukter som yoghurt og skyr. Det er varer, som forbrugerne i stigende grad efterspørger. Men det kan ikke svare sig at udvide produktionen i Brabrand til at følge med efterspørgslen, vurderer Arla.

Derfor har mejerigiganten besluttet at flytte produktionen fra Aarhus-bydelen til mejerier andre steder i Danmark, Tyskland og Holland. Det meste af produktionen flytter dog til mejerier i Slagelse og Hobro.

- De europæiske forbrugere køber flere og flere yoghurtprodukter, og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan sikre den fremtidige kapacitet og yoghurtprodukter af høj kvalitet på tværs af de europæiske lande.

Det siger Jakob Bernhard Knudsen, landedirektør for Arla Danmark, i en pressemeddelelse.

Arla arbejder sammen med de ansattes fagforeninger om en plan, der skal sørge for at få de 160 ansatte videre i arbejdslivet så godt som muligt.

- Det er vigtigt for os, at vi hjælper de ansatte på Brabrand Mejeri videre på en god måde enten igennem arbejde på andre af Arlas mejerier eller uden for Arla.

- Og så er jeg glad for, at vi kan fastholde og udvikle flere arbejdspladser på de danske mejerier, der skal overtage produktionen fra Brabrand Mejeri, siger Jakob Bernhard Knudsen i meddelelsen.

