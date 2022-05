Flere danske selskaber fortsætter deres drift i Rusland, herunder ECCO og Rockwool.

Men ikke Arla, de er nu helt ude. Og de ville ikke have noget med Rusland at gøre efter bare 11 dage med krig.

Hele processen gik stærkt. Eksport af varer til Rusland stoppede samme dag, og få dage efter var Arlas russiske selskab solgt til ledelsen samt medarbejdere.

Det siger topchef Peder Tuborgh til Børsen.

»Vi har afskrevet alt i Rusland. Det var især varelagre. Mine reflekser var helt tydelige fra starten. Vi ville ikke have noget med Rusland at gøre. Vi skulle ud. Og vi er ude nu, helt ude. Formelt mangler der et myndighedsstempel på salget af selskabet. Og jeg forstår, at der er ventetid på det kontor for tiden,« siger han og vurderer, at andre selskaber ikke er lige så langt i den proces.

Han oplyser, at beskeden til de russiske medarbejdere var, at de kunne købe selskabet, hvis de ville. Ellers måtte det lukkes. Og det gjorde de for det svimlende beløb af 1 euro.

Og nu hvor Arla er ude af Rusland, så har den danske mejerigigant også sagt farvel til en 400 millioner kroners omsætning på det russiske marked.

Peder Tuborgh regner desuden ikke med, at den symbolske ene euro, som salgsprisen blev fastsat til, kommer i kassen i hovedsædet i Viby.