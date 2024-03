HK Privat mener, at kvindelige laboranterne udfører arbejde af samme værdi som mandlige teknikerne.

Virksomheden Novozymes underbetaler ikke systematisk sine kvindelige laboranter.

Det har Arbejdsretten afgjort fredag i en historisk sag om ligeløn, skriver Finans.

Fagforbundet HK stævnede i 2022 Novozymes, der i dag hedder Novonesis.

HK Privat mente, at laboranterne, der hovedsageligt består af kvinder, udfører arbejde af samme værdi som teknikerne, som hovedsageligt består af mænd.

I gennemsnit får teknikerne i selskabet 12 procent mere i løn end laboranterne.

De tre højesteretsdommere i sagen har fredag afgjort, at der ikke er tale om arbejde af samme værdi.

Hvis retten havde fundet, at de to grupper udfører arbejde til samme værdi, skulle de have det samme i løn.

Det står i ligelønsloven fra 1976, som bygger på EU's ligelønsdirektiv fra 1975.

Novozymes blev for nylig sammenlagt med Chr. Hansen. Det nye selskab hedder Novonesis.

Ifølge HK Privat består gruppen af laboranter af omkring 85 procent kvinder, mens teknikerne består af 85 procent mænd.

HK Privat organiserer laboranterne.

Spørger man formand for HK Privat Kim Jung Olsen, er dommen et bevis på, at ligelønsloven ikke kan bruges til at løfte spørgsmål om ligeløn i dag.

- Begge grupper indgår i en højteknologisk fremstillingsproces. Alligevel lægger højesteretsdommerne vægt på, at teknikernes arbejde er støjende og beskidt, siger han i en pressemeddelelse fra HK Privat.

- Det er for mig at se en gammeldags industritankegang, som ikke stemmer overens med arbejdsmarkedet, vi har i dag, lyder det videre.

HK Privat vil nu forsøge at løfte spørgsmålet politisk.

I et skriftligt svar siger vicedirektør i Novonesis Morten Engaard Rasmussen, at selskabet grundlæggende mener, at sagen er uberettiget.

- I den pågældende sag, sammenligner HK to forskellige personalegrupper med forskellige arbejdsopgaver, ansvar, kvalifikationer og uddannelsesmæssig baggrund, og derfor kan deres stillinger og løn ikke sammenlignes, siger han.

Morten Engaard Rasmussen understreger, at Novonesis ikke fastsætter løn på baggrund af køn.

- Vi aflønner efter markedsvilkår og vil gerne sikre alle vores ansatte gode vilkår, lyder det.

