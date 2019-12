Arbejdsnedlæggelsen blandt bagageportørere hos Menzies Aviation i Københavns Lufthavn fortsætter ud på eftermiddagen.

Men det har ikke ført til forsinkelser i flytrafikken eller bagageudleveringen.

For mens bagagearbejderne er gået til fagligt møde, er cheferne fra kontorgangene gået til hånde.

Det fortæller pressechefen i Københavns Lufthavn, Kenni Leth, til B.T.

»Det er ledende personale, der ikke er medlem af fagforeningen, som de har sat ind,« siger Kenni Leth.

Det er uklart, hvor længe det faglige møde fortsætter.

Menzies Aviation håndterer bagage for 10 selskaber, heriblandt Norwegian.

Medarbejderne, der sidder til fagligt møde, er organiseret hos 3F Kastrup.

Hos 3F Kastrup ved de kun, at der er tale om et arbejdsmiljøspørgsmål, og at tillidsrepræsentanterne er i dialog med ledelsen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Menzies Aviation.

