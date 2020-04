Fra torsdag til fredag faldt antallet af ledige med 160 personer. 45.953 er blevet ledige under krise.

Fredag bød igen på et lille fald i antallet af personer, der har meldt sig ledige i Danmark under den igangværende coronakrise.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Fra torsdag til fredag faldt det samlede antal ledige med i alt 160 personer, således at 45.953 personer er blevet registreret som ledige siden 9. marts.

Fra onsdag til torsdag faldt den samlede ledighed med 169 personer.

Det samlede antal tilmeldte ledige i Danmark lå fredag på 177.622 personer.

Antallet af ledige har ligget nogenlunde stabilt siden 6. april, efter at antallet af ledige steg markant i løbet af marts og de første dage af april.

Tallet har i lidt over en uge svinget mellem cirka 176.000 og knap 179.000.

Fredag var der 918 nytilmeldte ledige, hvilket skal ses, i forhold til at dette antal på en normal fredag er 502 personer.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger i en skriftlig kommentar:

- Hele arbejdsmarkedet er hårdt ramt og vil være det i noget tid endnu. Det er en trist udvikling, og regeringen gør alt, vi kan, for at hjælpe lønmodtagere og virksomheder så skånsomt som muligt gennem krisen.

- Vi sidder netop nu og forhandler om at forbedre de politiske hjælpepakker, så endnu flere kan få en håndsrækning.

- Det er en svær tid for alle, men jeg mener, at nedlukningen har været nødvendig. Vi ser grusomme scener rundt om i verden i lande, der har ført en mere lempelig politik, siger han.

Beskæftigelsesministeren håber, at hjælpepakkerne og den påbegyndte genåbning af Danmark kan være med til at vende udviklingen.

- Nu er vi så småt begyndt at genåbne samfundet, og det er afgørende at få gang i økonomien for at minimere krisen. Men det skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, siger Peter Hummelgaard.

Regeringen vurderer, at hjælpepakkerne sikrer mindst 100.000 job.

En af de eksisterende hjælpepakker er en lønkompensationsordning, hvor staten går ind og dækker lønnen til ansatte, der er sendt hjem af deres arbejdsgiver på grund af coronakrisen.

/ritzau/