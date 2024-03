Faldet i ledigheden indikerer, at der er hård konkurrence om arbejdskraften, mener økonom.

Ledigheden er de seneste 16 måneder vokset stødt, men i januar blev tendensen brudt.

Antallet af ledige på det danske arbejdsmarked faldt med 400 til 86.200. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik torsdag morgen.

Udviklingen betyder, at der er hård konkurrence om arbejdskraften. Det skriver Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal, i en kommentar.

- Og for hver ledig stilling er der ikke engang tre arbejdsløse. Det er færre end før corona, hvor der var cirka fire arbejdsløse per ledige stilling, siger han.

- Det er sandsynligvis også derfor, at mange arbejdsgivere sidste år valgte at holde på arbejdskraften, selv om ordrebøgerne flere steder blev tyndere, fordi de frygtede at komme til mangle arbejdskraft.

De forudgående 15 måneders stigning i ledigheden ramte dansk økonomi på et solidt udgangspunkt. Derfor var stigningerne også meget beherskede.

Særligt set i lyset af store udfordringer med inflation, rentestigninger og usikkerhed for økonomien, lyder det fra Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Tempoet er imidlertid gået ned, men der er absolut ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet har vist sig fra sin stærke side, og meget peger på en blød landing, skriver han i en kommentar.

Flere andre økonomer forbliver også relativt optimistiske på vegne af dansk økonomi - også når man kigger længere ud i fremtiden.

I Nykredit forventer man små stigninger i ledigheden de kommende kvartaler.

Det ændrer dog ikke på, at ledigheden forbliver markant lavere, end man er vant til, lyder det fra cheføkonom i Nykredit Palle Sørensen.

/ritzau/