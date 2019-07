Det går fortsat frem for beskæftigelsen i EU. Arbejdsløsheden er nu ikke set lavere siden finanskrisen.

Arbejdsløsheden i Eurozonen og i EU faldt igen i maj. Den har nu ikke været lavere siden Katy Perry toppede hitlisterne med "I Kissed a Girl", og Roskilde Bank for første gang fortalte markedet, at man havde kigget sine udlån igennem og måtte bede Nationalbanken om hjælp.

Det var juli 2008, og arbejdsløsheden i Eurozonen lød på 7,5 procent. Hvilket den altså lå på igen i maj 2019 efter endnu et fald ifølge Eurostat. For alle 28 EU-lande lyder arbejdsløsheden på 6,3 procent i maj. Den har ikke været lavere i statistikkens historie, der strækker sig til 2000.

- Eurostat estimerer, at 15,7 millioner mænd og kvinder i EU var arbejdsløse i maj 2019. Sammenlignet med april er det et fald på 71.000, og sammenlignet med maj 2018 var det et fald på 1,3 millioner, skriver Eurostat.

De lande med den laveste arbejdsløshed i maj er ifølge Eurostat Tjekkiet, Tyskland og Holland, mens de lande, der har den højeste arbejdsløshed, er Grækenland, Spanien og Italien. Danmark er noteret til at have en arbejdsløshed på 5,1 procent.

Faldet i arbejdsløsheden er kommet på trods af, at trusler om handelskrig, toldbarrierer og en afmatnings af den kinesiske økonomi de sidste mange måneder har øget bekymringerne for økonomien i Europa.

- Der er nogle store udfordringer. De er inden for industrien i eksempelvis Tyskland, hvor bilindustrien er ramt.

- Men der er det ved det, at fremstillingsindustrien ikke fylder så meget i det samlede arbejdsmarked og i den samlede økonomi.

- Og rigtigt meget går stadig godt i Europa. Ikke mindst inden for service og byggeri, der fylder rigtigt meget for udviklingen på arbejdsmarkedet, siger cheføkonom i Danske Bank Las Olsen.

Specielt i Grækenland og Spanien er arbejdsløsheden faldet markant. De lande blev dog også voldsomt ramt af først finanskrisen og så den efterfølgende gældskrise.

Las Olsen tror dog ikke, at det hastige fald i arbejdsløsheden vil fortsætte.

- Jeg tror, at vi vil se noget afmatning. For selv om industrien ikke fylder så meget, så er det tit den, der påvirker resten af økonomien.

- Så vil vi formentlig se lidt svaghed, men vi forventer ikke, at der kommer en krise. Indtil videre ser det ud til, at vi vil se lidt stagnation, siger han.

/ritzau/