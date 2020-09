Aldrig før er der målt et så stort fald i ledigheden som i august, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden faldt igen i august, og dermed er arbejdsløsheden på ny under fem procent, oplyser Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik var der i august 137.800 ledige, hvilket svarer til 4,9 procent af arbejdsstyrken. Det er et fald på 9700 personer fra juli til august og dermed det største fald på en enkelt måned i statistikkens historie.

Hvis man ser på de tre sommermåneder lagt sammen, faldt ledigheden med 20.000.

Dermed bekræfter Danmarks Statistik den udvikling, som Beskæftigelsesministeriet har berettet gennem august og september - at færre er meldt ledige siden en stor stigning i foråret.

Når man ophører med at være ledig, betyder det ikke nødvendigvis, at man har fået et job. Det kan også være, fordi man er begyndt på et studie, er blevet syg eller gået på barsel.

Økonom i Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad peger dog på, at det danske arbejdsmarked endnu ikke har hentet det tabte fra forårets corona-nedlukning.

- Et fald i ledigheden på 20.000 over tre måneder er virkelig en glædelig nyhed, skriver han i en analyse af tallene.

- Inden vi får armene for langt over hovedet, er det dog vigtigt at huske, at ledigheden stadig er 35.000 højere, end før coronakrisen ramte, og ser vi på andre og friskere statistikker, lader fremgangen på det danske arbejdsmarked til at være standset.

Siden coronakrisen har Beskæftigelsesministeriet løbende udsendt opdateringer på antallet af ledige. De tal tager dog ikke højde for vanlige udsving og kan derfor være svære at oversætte på tværs af måneder.

De løbende tal giver dog et praj om, hvad vej udviklingen går.

I september har tallene givet en indikation på, at der fortsat bliver færre ledige. Men ifølge cheføkonom i Danske Bank Las Olsen kommer efteråret næppe til at byde på sommerens hidsige nedgang i antallet af ledige.

- Genåbning har givet et kraftigt opsving oven på den dybe krise under nedlukningen, og det kan altså heldigvis også ses på arbejdsmarkedet, skriver han i en analyse:

- Desværre kommer det næppe til at gå lige så hurtigt fremad i den kommende tid. Dels fordi vi har fået nye restriktioner på økonomien, dels fordi fremgangen nu skal komme ved mere normal og dermed langsom fremgang end bare at genåbne noget, der har været lukket.

/ritzau/