Kommunalt ansatte kan forvente en økonomisk ramme på 8,1 procent, hvis det ender med forlig, siger Ziegler.

København. Mens en aftale om nye overenskomster er faldet på plads for dele af de ansatte i regionerne, så mødes topforhandlerne for de kommunalt ansatte onsdag formiddag.

Men nattens forlig og dermed splittelse blandt fagforeningerne får ikke arbejdsgivernes topforhandler til at gå efter en lignende model i kommunerne.

- Det betyder ikke noget for vores forhandlinger. Vi går til forhandlingerne med det udgangspunkt, at alle skal med, siger topforhandler Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.

- Det er godt i det omfang, at det lægger pres på nogen. Men jeg går ikke ind i Forligsinstitutionen med en splittelsesdagsorden.

- Jeg går ind med en samlingsdagsorden om, at vi skal have samlet alle de kommunale medarbejdere i en aftale, hvor de kan se sig selv i, og som gør, at vi også kan drive kommuner, når det her er overstået, siger han.

Med nattens forlig er der aftaler for i omegnen af 40.000 ud af de i alt 120.000 ansatte i regionerne.

LO-forbundene FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Metal, de øvrige håndværkerorganisationer og Teknisk Landsforbund samt Dansk Socialrådgiverforening har skrevet under på aftalen.

Resten af forbundene under FTF og Akademikerne har indtil videre sagt nej.

- Vi bokser videre med alle tre temaer. Lærernes arbejdstid, spisepausen og løn, siger Michael Ziegler, som understreger, at løn og spisepause er de mindste knaster på det kommunale område.

Om han kan sige ja på kommunernes vegne til de vilkår, der er i regionernes aftale, siger han:

- Jeg skal lige have lov at læse de præcise vilkår. Men med lønnen er det som regel sådan, at der sker en oversættelse fra det ene område til det andet.

- Så mon ikke, at lønnen er i nærheden af det, man har aftalt på det regionale område, når vi forhåbentligt lander en aftale på et tidspunkt, siger Michael Ziegler.

