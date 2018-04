Ifølge Dennis Kristensen er det en afgørende nyhed, at arbejdsgiverne kommer med hver deres oplæg.

København. FOA-formand Dennis Kristensen har lørdag middag det, han selv betegner som en afgørende nyhed fra Forligsinstitutionen:

- Nu er der ikke længere tale om én samlet arbejdsgiverside, der kommer med et samlet oplæg, siger han til de journalister, der er forsamlet ved Forligsinstitutionen.

- Nu vil der være tre forskellige arbejdsgiverparter, der kommer med hver deres oplæg.

Arbejdsgivere og lønmodtagere i stat, regioner og kommuner forhandler lørdag om løn- og arbejdsvilkår for de kommende tre år. Forligsmand Mette Christensen har to gange udskudt varslede konflikter.

Lørdag middag skriver arbejdsgiverne ifølge Dennis Kristensen på nye oplæg. Og altså ikke ét samlet oplæg, men tre forskellige.

- Det er en relativt kompliceret forklaring på noget enkelt: Nemlig at de tre parter kan indgå overenskomster hver for sig. Og vi dermed ikke længere har en arbejdsgiverfront og en musketered på den anden side af bordet.

- Det betyder, at der hvor der er færrest problemer, er der også størst sandsynlighed for, at man kan nå enten til et forlig eller en fælles forståelse.

Han oplyser også, at LO er tilfreds med den juridiske løsning, der er fundet på betalt spisepause. Og LO vil ikke stå i vejen for, at akademikerne i staten får en juridisk løsning ud over det.

Lars Qvistgaard, der er formand for Akademikerne, bekræfter over for Ritzau, at arbejdsgiverne kommer med separate tilbud til lønmodtagerne i stat, amter og regioner.

Lærerformand Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler for de kommunalt ansatte, understreger, at sammenholdet på lønmodtagersiden er intakt.

Men han betragter det sådan, at musketereden på arbejdsgiversiden er brudt.

- Det sammenhold, vi har haft i fagbevægelsen, det holder vi fast i. Vi viger ikke en tomme, siger Anders Bondo, da han vender tilbage til Forligsinstitutionen efter en kort pause lørdag middag, mens en form for hornorkester akkompagnerer hans ord med tonerne af "Den knaldrøde gummibåd."

Michael Ziegler, der er chefforhandler for de kommunale arbejdsgivere, afviser at kommentere, om oplæggene er splittet op. Han henviser til, at det vil være ulovligt, da det er forbudt at referere fra forhandlingerne.

Flemming Vinther, der er topforhandler for de statsansatte, har ikke hørt om, at musketereden blandt fagforeningerne skulle være opgivet.

- Det ville da undre mig såre, siger han til Ritzau.

- Det må bero på en misforståelse.

