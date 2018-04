Det kan skade konkurrenceevnen, at de offentligt ansattes lønramme overstiger de privates, mener DA-formand.

København. Efter flere måneders tovtrækkeri blev parterne på det statslige område lørdag enige om nye overenskomster til de offentligt ansatte.

En varslet storkonflikt blev derved undgået. Men aftalen er dyrt købt, mener Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

- Det er en dyr aftale med en lønramme, der ligger markant over den, der blev aftalt i de private overenskomster sidste år.

- Det er klart, at det på sigt risikerer at presse lønniveauet op i hele samfundet og derved på sigt udfordre virksomhedernes konkurrenceevne. Hvilket på sigt kan koste arbejdspladser og vækst i Danmark, siger han.

De ansatte i staten får over tre år en lønstigning på 8,1 procent.

Ifølge Jacob Holbraad endte overenskomstforhandlingerne på det private område sidste år med en lønstigning på 6,9 procent.

Han mener, at det er vigtigt, at den private sektor sætter lønniveauet, fordi den offentlige sektor ikke er i direkte konkurrence med nogen i udlandet.

- Det er den private sektor, som er udsat for konkurrence fra udlandet. Så det er der, man har den bedste føling med, hvad der er råd til at give af lønstigninger, uden at det negativt påvirker konkurrenceevnen, siger Jacob Holbraad.

Tidligere overvismand Claus Vastrup mener dog ikke, at det er et problem for stabiliteten i den danske økonomi.

- Det offentlige områdes lønstigning på 8,1 procent er ikke umiddelbart en trussel mod konkurrenceevnen i forhold til udlandet.

- Vi har også et stort overskud på betalingsbalancen, og derfor er det heller ikke i et videre perspektiv nogen trussel mod stabiliteten i dansk økonomi, forklarer han.

Fordelingsmæssigt mellem den private og offentlige sektor kan det dog godt være et problem, mener Claus Vastrup.

/ritzau/