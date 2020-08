Apple er det første amerikanske selskab med en markedsværdi på 2000 milliarder dollar.

Teknologivirksomheden Apple bliver det første amerikanske selskab, der har en markedsværdi på 2000 milliarder dollar.

Det gør samtidig virksomheden til den mest værdifulde i verden.

Det skriver flere nyhedsbureauer, efter at virksomheden onsdag har passeret grænsen.

Apple-aktien er steget næsten 60 procent bare i år. Virksomheden har formået at håndtere coronakrisen og har øget sin værdi, modsat mange andre som har måttet notere sig væsentlige tilbagegange.

For at sætte markedsværdien i perspektiv svarer det blandt andet til ti procent af USA's bnp - bruttonationalprodukt.

Milepælen kommer, to år efter at Apple, der blandt andet sælger de kendte iPhones, iPads og MacBook-computere, som den første virksomhed blev 1000 milliarder dollar værd. Det skete i august 2018.

Den første virksomhed til at opnå en værdi på 2000 milliarder dollar var Saudi Aramco, en saudiarabisk olieproducent.

I dag har blandt andre Amazon og Microsoft en værdi på mere end 1000 milliarder dollar.

Apple blev grundlagt i 1976. Hovedkontoret ligger i Silicon Valley i Californien.

I mange år var virksomheden ledet af Steve Jobs, der døde i 2011. I dag er Tim Cook administrerende direktør, og under hans ledelse er virksomheden vokset kraftigt.

Virksomheden har dog også de senere år haft sine udfordringer, hvor danske Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i EU, fra 2014 indtil juli 2020 kørte en omtalt skattesag mod den amerikanske techgigant.

Sagen handlede om, at EU-Kommissionen mente, Irland har givet ulovlige skattefordele til Apple, som gør det muligt for selskabet at betale væsentligt mindre i skat end andre virksomheder.

Apple og Irland vandt sagen i juli.

/ritzau/Reuters