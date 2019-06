MT Højgaard må vinke farvel til ordre på 1,9 milliarder kroner, fordi Apple dropper datacenter nær Aabenraa.

Den danske entreprenørkoncern MT Højgaard går glip af en ordre på 1,9 milliarder kroner, fordi Apple tirsdag valgte at skrotte sin plan om at bygge et datacenter tæt ved Aabenraa.

Det oplyser MT Højgaard i en meddelelse onsdag.

Apple har valgt at droppe byggeriet og i stedet fokusere på et andet datacenter i Viborg.

Planerne om at bygge et datacenter i Kassø ved Aabenraa på en 285 hektar grund kom frem i 2017.

Aabenraa Kommune blev orienteret om de nye planer tirsdag, og det kom som en overraskelse for kommunen.

MT Højgaard oplyser, at ordren til 1,9 milliarder kroner skulle have været udført de næste tre-fire år.

/ritzau/