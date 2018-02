To nye og dyrere iPhone-modeller lever i første omgang ikke op til forventningerne.

New York. Det er ikke så nemt for Apple at komme af med sine nye telefoner. Der er simpelthen solgt færre iPhones end forventet i det sidste kvartal. Det viser Apples eget regnskab ifølge nyhedsbureauet AP.

Regnskabet var ventet med spænding, fordi det vil afsløre, hvordan salget går med to seneste skud på iPhone-stammen: iPhone 8 og iPhone X.

Kvartalet var det første fulde kvartal med salg af iPhone 8. Desuden giver regnskabet de første tal for salget af iPhone X.

Begge telefoner er dyrere, end Apples tidligere modeller. Det var derfor forventet, at salget ville falde som følge af prisændringen. Spørgsmålet var, om faldet i salg kunne udlignes af den stigende pris.

Analytikere holder øje med, hvor meget Apple tjener for hver iPhone, der sælges, uanset hvilken model der er tale om. Det beløb har ligget henholdsvis 475 og 1700 kroner under, hvad de to nye modeller koster.

Økonomidirektør i Apple Luca Maestri forklarer ifølge AP, at Apple har tjent omkring 4500 kroner per solgt iPhone.

Salget af iPhones udgør over halvdelen af Apples indtægter. Efter regnskabet kom ud torsdag aften dansk tid, satte Apple forventningerne til næste kvartal lavere, end analytikere ifølge AP havde ventet.

Selv om Apples iPhone-salg løber med overskrifter, er der tegn på, at andre produkter kan levere lidt økonomisk dækning, hvis telefonsalget bliver værre.

Eksempelvis voksede den del af Apples forretning, der laver tjenester såsom dataopbevaring på internettet og musiksalg gennem iTunes, med 18 procent.

Derudover voksede salget af produkter som Apple Tv og Apple Watch.

Som ventet bød kvartalet på et rekordstort salg. Perioden indeholdte både julesalg og handelsdagen black friday.

