I april, maj og juni har Apple løftet salget 11 procent til 59,7 milliarder dollar - 378,4 milliarder kroner.

Trods coronakrisen har techgiganten Apple i april, maj og juni haft det bedste juni-kvartal nogensinde.

Det oplyser selskabet torsdag aften i sit regnskab for perioden, der er tredje kvartal i techgigantens skæve regnskabsår.

Her løftede selskabet salget til 59,7 milliarder dollar - eller 378,4 milliarder kroner. Det er 11 procent mere end de samme tre måneder af 2019.

Rekordkvartalet er et resultat af fremgang i både salg af Apples fysiske produkter, såsom deres mobiltelefoner, og services men også fremgang på tværs af alle markeder, selskabet sælger på.

Det siger topchef Tim Cook i en kommentar til tallene.

- I usikre tider er præstationen et vidnesbyrd om den vigtige rolle vores produkter spiller i kundernes liv og Apples ubøjelige innovation, lyder det.

I et interview med nyhedsbureauet Reuters efter regnskabet fortæller chefen, at salget i maj og juni begyndte at vende tilbage. Det skyldes blandt andet lanceringen af en ny iPhone SE i april.

- Jeg tror, at den økonomiske stimuli, der har været - og jeg fokuserer ikke kun på USA, men bredere - har været en hjælp, siger han til mediet.

Mens salget af iPhones kun steg moderat, var der mere rift om selskabets tilbehør og digitale services som apps og digitalt indhold.

Apple solgte i april, maj og juni iPhones for 26,4 milliarder dollar - eller 167,3 milliarder kroner. Det er en stigning på to procent fra året før.

Omvendt steg salget af techgigantens services med omtrent 15 procent til 13,2 milliarder dollar - svarende til omkring 83,7 milliarder kroner.

I alt har Apple i kvartalet haft en nettoindtjening på 11,3 milliarder dollar, hvilket er 12 procent mere end sidste år. Det svarer til 71,6 milliarder kroner.

De gode resultater har fået Apple til at udbetale et udbytte til sine aktionærer. 13. august udbetales der 82 cent - omkring 5,2 kroner - per Apple-aktie.

/ritzau/