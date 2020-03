Apple er anklaget for bevidst at gøre gamle iPhone-modeller langsommere, så snart de lancerer en ny model.

Nu har techgiganten indgået et forlig med interesseorganisationen, som repræsenterer forbrugerne,

Forliget, som ifølge skriver BBC stadig mangler at blive godkendt af dommer Edward Davila, kan ende med at koste techgiganten 500 millioner dollars (mere end tre milliarder danske kroner, red.).

Apple nægter at have gjort noget galt, men har valgt at indgå forlig for at undgå yderligere omkostninger til retssagen.

Sagen tog sin start i december 2017, hvor Apple bekræftede en teori, som forbrugerne længe havde haft - nemlig at techgiganten med fuldt overlæg gjorde nogle af de ældre iPhone-modeller langsommere.

Virksomheden argumenterede dog for, at grunden til dette var, at jo ældre telefonbatterierne blev, des dårligere blev deres batteriliv.

Ved at gøre telefonerne langsommere, kunne Apple angiveligt forlænge deres levetid.

Kritikere tolkede dog bekræftelsen som et bevis på 'planlagt forældelse', hvor producenter bevidst forringer ældre produkter for at få forbrugerne til at købe nyere produkter.

Amerikanere, der ejer en iPhone 6 eller 7, er måske berettiget til en erstatning. Foto: JASON LEE

Tumulten resulterede blandt andet i den førnævnte retssag, og nu - efter at retssagen har varet i mere end to år - ser det ud til, at der bliver indgået forlig.

Forliget indebærer, at alle amerikanske forbrugere, der ejer en iPhone i modellen 6, 6 plus, 6s, 6s Plus, 7, 7plus eller SE, er berettiget til en erstatning på 25 dollars (svarende til cirka 167 danske kroner, red.) hver.

De navngivne sagsøgere i det kollektive søgsmål er berettiget til 150 dollars (mere 10.000 danske kroner, red.).

De personer, som har bidraget med beviser, modtager 3.500 dollars (svarende til mere end 23.000 danske kroner.)