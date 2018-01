Danske Jabra har ligget i top, når det gælder salg af hovedtelefoner. Giganters indtog kan dog gøre indhug.

Las Vegas. Da Apple for lidt over et år siden droppede hovedtelefonstikket i iPhone, betød det samtidigt en eksplosion i et helt nyt marked, hvor et par danske firmaer har formået at tage en god bid.

Samtidigt med de droppede stik udsendte Apple nemlig et par trådløse hovedtelefoner, Airpods, der kickstartede markedet for såkaldte true wireless hovedtelefoner.

Airpods er hovedtelefoner af den såkaldte ørepropmodel, der består af to ørepropper uden en ledning imellem. Ørepropperne forbindes til ens smartphone via bluetooth og kan bruges til både samtale og for eksempel musik.

Hos B&O's datterselskab Play så man straks fidusen og kom på markedet med et par true wireless hovedtelefoner sidste efterår. Selskabet tog straks en pæn andel af markedet, fortæller Mads Heje Fuglsang, der er design manager hos B&O.

- Det er vores hurtigst sælgende produkt målt på enheder nogensinde, siger Mads Heje Fuglsang, der beretter om et stort salg på samtlige hovedmarkeder i Nordamerika, Asien og Europa.

Hos det danske firma Jabra, der er ejet af GN Store Nord, var man noget tidligere ude end B&O og havde et par true wireless ørepropper på markedet nogle måneder før Apple.

- Og vi har faktisk været det næstbedst sælgende mærke globalt efter Apple, fortæller Jabras pressechef, Claus Fonnesbech, der i denne uge deltager i CES, hvor mere end 4000 teknologiselskaber fra hele verden præsenterer de nyeste tiltag.

Her har Jabra præsenteret to nye modeller af selskabets trådløse ørepropper. Det boomende marked betyder nemlig, at Jabra fra at have haft Apple som stort set eneste store konkurrent pludseligt kan se andre komme væltende ind.

Apple har haft mere end 80 procent af markedet, mens Jabra har ligget på mellem seks og otte procent globalt.

Nu har store selskaber som Bose, Samsung, Sony og altså danske B&O også introduceret helt trådløse in-ear-hovedtelefoner.

- Derfor arbejder vi også meget på at øge kendskabet til vores mærke. Samtidigt kan vi dog se, at markedet udvides, så vi forventer et fortsat stort salg, siger Claus Fonnesbech.

Jabra ejes af GN Audio, som sammen med høreapparatfirmaet GN Hearing er datterselskaber i GN Store Nord.

/ritzau/