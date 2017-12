Fra sidst i januar og resten af 2018 vil det koste 229 kroner at udskifte batteriet i iPhones, skriver Apple.

København. I Danmark sænker Apple prisen for udskiftning af batterier fra 629 kroner til 229 kroner. Det oplyser virksomheden fredag.

Det sker, efter at Apple er blevet sagsøgt under beskyldninger om bevidst at gøre ældre modeller af iPhones langsommere for at øge salget på nye telefoner.

Fem kunder har ifølge nyhedsbureauet AP sagsøgt Apple ved en føderal domstol i Chicago i kølvandet på indrømmelsen, fordi de føler sig for dårligt informeret af Apple.

De påstår alle, at de aldrig ville have købt nye telefoner, hvis Apple havde oplyst dem om, at de kunne nøjes med at skifte batteriet ud og dermed gøre telefonen hurtigere.

For at komme de skuffede kunder i møde sænker Apple derfor prisen for udskiftning af batterier.

- Alle genopladelige batterier er forbrugsvarer og har en begrænset levetid, og med tiden vil deres kapacitet og ydeevne aftage, så det bliver nødvendigt at udføre service på batterierne eller udskifte dem.

- Derfor vil kunder med en iPhone 6 eller ældre kunne få skiftet batteriet fra sidst i januar og resten af året, skrev Apple torsdag i et officielt brev til selskabets kunder.

Det nye tiltag fra Apple er et markant skifte i virksomhedens syn på deres komponenters batterier.

Da den første iPhone blev lanceret, sagde virksomheden, at de fleste brugere aldrig ville være nødt til at udskifte batterier.

Ud over at sænke prisen på udskiftning af batterier vil Apple også komme med en opdatering til iPhones, hvor brugeren vil få et større indblik i batteriets helbred, og hvordan det påvirker telefonens ydeevne.

Man kan få udskiftet batteriet alle steder, der tilbyder autoriseret service på Apple-produkter.

Enten gennem den butik hvor man har købt produktet, hos et teleselskab, direkte hos Apple via Apple.dk eller hos en af de danske autoriserede værksteder.

/ritzau/