Brugere af Apples produkter skal nu selv sige god for, at samtaler med Siri bliver optaget og brugt.

Apple ændrer indstillingerne på den digitale assistent Siri, så samtaler med brugere ikke længere automatisk bliver gemt.

Det oplyser den amerikanske techgigant i en pressemeddelelse.

For nylig har det været fremme, at firmaer hyret af Apple og Google har aflyttet og udskrevet lydfiler fra telefoner og højttalere.

Brugerne af Siri vil dog have mulighed for at sige ja til, at Apple må bruge optagelserne for at hjælpe med at forbedre Siri.

Apple varsler desuden, at det fremover kun er selskabets ansatte, som kan tilgå optagelserne. Det kræver dog, at brugerne vel at mærke har sagt ja.

Siri er en digital hjælper, som er installeret i blandt andet telefoner og højttalere. Google har et lignende produkt kaldet Google Assistant.

Man kan tale til dem og spørge om alt fra klokken til en vejrudsigt. Siri svarer igen med en robotstemme.

De seneste måneder har det været fremme, at Apple har betalt eksterne firmaer for at transskribere brugeres samtaler med Siri.

Deres opgave var at lytte efter sprogmønstre, slang og dialekter, som blev forkert tolket af maskinerne, sådan at talegenkendelsen kunne forbedres.

Det har også været for danske Apple-brugere. Politiken skrev tidligere i august, at tidligere ansatte hos danske samarbejdspartnere til Apple transskriberede samtaler fra Apple-brugere.

Men de ansatte overhørte også tale, som ikke var rettet mod Siri. For eksempel skænderier.

Hos IT Politisk Forening mener formand Jesper Lund, at Apples beslutning er nødvendig og helt rigtig.

- Hvis de her optagelser skal gemmes, og mennesker skal lytte med, så er det en så indgribende behandling af personoplysninger, at det kun kan ske ved samtykke, siger han.

Jesper Lund har været kritisk over for Apples tidligere praksis, som han mener, har været meget problematisk.

- Problemet med den hidtidige praksis har været, at Apple ikke bare har optaget det, der bliver sagt i din stue, men også har ladet mennesker lytte med.

- Det indebærer betydelige risici, fordi de her enheder kan blive aktiveret, uden at brugerne er klar over det, og så kan der bliver optaget følsomme ting fra din stue eller dit soveværelse, siger Jesper Lund.

Han vurderer, at Google og andre techgiganter vil følge i fodsporene på Apples beslutning.

Apple begrunder ændringerne med de bekymringer, som er blevet rejst efter de seneste afsløringer om aflytningerne.

- Vores mål med Siri er at give den bedste oplevelse for vores kunder og samtidig beskytte deres privatliv, skriver Apple i pressemeddelelsen.

Apple håber, at mange brugere alligevel vil lade selskabet bruge optagelserne med Siri for at gøre den digitale assistent bedre.

/ritzau/