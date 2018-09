Cupertino. Apples aktier falder 0,9 procent på teknologiindekset Nasdaq, efter it-giganten onsdag præsenterede iPhone XS og den større iPhone XS Max.

Begge er baseret på samme design som den nuværende iPhone X.

Dermed blev forhåndsforventningerne om, at Apple kun laver mindre ændringer i varesortimentet, bekræftet.

It-giganten sender de større og dyrere modeller på markedet på et tidspunkt, hvor salget af smartphones er stilnet af, og producenterne vil have kunderne til at opgradere til nyere modeller.

- Der er ikke noget revolutionerende nyt, siger Hal Eddins, cheføkonom i Capital Investment Counsel, en af Apples aktionærer.

- Det er et spørgsmål om at få folk til at blive ved med at opgradere.

iPhone XS har en skærm på 5,8 tommer, mens iPhone XS Max er en anelse større med en skærm på 6,5 tommer.

Apple anvender et S efter produktnavnet, når selskabet opgraderer komponenterne i telefonen, men ikke ændrer noget ved det udvendige.

Onsdag aften dansk tid præsenterede Apple også en billigere model, iPhone XR. Den er lavet af aluminium og er fysisk lidt mindre end iPhone 8 Plus, men har en større skærm.

Sidste års iPhone X var en nyskabelse, fordi Apple helt fjernede "hjem"-knappen og lod skærme fylde hele telefonens forside.

Prisen for en iPhone XS begynder på 999 dollar, mens en iPhone XS Max kan fås fra 1099 dollar, når de kommer i de amerikanske butikker senere på måneden. I Danmark fås de fra henholdsvis 8899 kroner og 9799 kroner.

iPhone XR kan erhverves fra 749 dollar.

iPhone X havde en startpris på 999 dollar, da den kom i butikkerne for et år siden.

Foruden telefonerne præsenterede Apple en ny og større udgave af uret Apple Watch, hvis skærm også går fra kant til kant.

Det giver en skærm, der er 30 procent større end den nuværende.

Det nye ur kan blandt andet måle brugerens hjerterytme og ringe op til alarmcentralen, hvis brugeren falder om. Det kan betyde, at uret appellerer til en lidt ældre kundekreds eller til pårørende til ældre mennesker, der er bekymrede for faldulykker.

/ritzau/Reuters