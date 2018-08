Regnskab fra Apple overrasker positivt. iPhone X var den bedst sælgende model i det seneste kvartal.

San Francisco. Det amerikanske teknologiselskab Apple havde både et større salg og et større overskud i tredje kvartal end forventet. Og det belønner investorerne på Wall Street ved at handle aktien næsten fire procent op.

Apples børsværdi er dermed tæt på at runde 1000 milliarder dollar som det første selskab nogensinde.

Med kursstigningen tirsdag aften dansk tid er markedsværdien på 978 milliarder dollar. Det svarer til 6235 milliarder kroner.

Apple havde i tredje kvartal en omsætning på 53,3 milliarder dollar. Det er 17 procent højere end i samme kvartal året før og næsten én milliard dollar bedre end forventet af analytikere ifølge Bloomberg News.

Overskuddet efter skat på 11,5 milliarder dollar var også bedre end forudset. Apple solgte i kvartalet 41,3 millioner iPhones.

- Vi er henrykte over at rapportere Apples bedste junikvartal nogensinde og vores fjerde kvartal i træk med tocifrede vækstrater, siger topchef Tim Cook i regnskabsmeddelelsen.

Antallet af solgte iPhones skabte en omsætning på 29,9 milliarder dollar. Det svarer til 56 procent af den samlede omsætning.

Gennemsnitsprisen per solgte iPhone var i kvartalet på 724 dollar. Ifølge Wall Street Journal var en pris på 694 dollar ventet, mens estimatet hos Bloomberg lød på 699 dollar.

Apples finansdirektør, Luca Maestri, oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at kunderne køber dyrere modeller. Og iPhone X, der starter ved en pris på 999 dollar, var den bedst sælgende i kvartalet.

Ud over det solgte Apple 11,6 millioner iPads mod 11,4 millioner for et år siden.

Den positive kursreaktion efter regnskabet skyldes også, at Apple i regnskabsårets fjerde kvartal forventer endnu mere gang i butikken. Omsætningen ventes at stige til mellem 60 og 62 milliarder dollar.

/ritzau/