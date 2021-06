Hvis du har et Apple-produkt, så er der store forandringer i vente.

I dag præsenterede Apple nemlig deres nye styresystem, iOS 15, der senere i år vil blive udgivet på iPhones.

Blandt de ting, som blev præsenteret, spiller det seneste år med corona en rolle. Som det blev sagt, så har pandemien vist, at vi har flere og nye behov for at tale med mennesker via vores mobiler og tablets, skriver Inderpendent.

Men det behov er også noget af det, som vi er mest irriterede over ifølge Apple selv. Koncernen har derfor forbedret en række produkter, så oplevelsen bliver bedre, lyder det.

Apple CEO Tim Cook præsenterede det nye iOS 15. Foto: HANDOUT Vis mere Apple CEO Tim Cook præsenterede det nye iOS 15. Foto: HANDOUT

Blandt andet vil videofunktionen på FaceTime blive forbedret, ligesom mikrofonen også vil. For Apple vil gøre det mere naturligt at ringe via FaceTime. Derfor skal det både lyde godt og se godt ud.

Derudover har Apple også fået øjnene op for et flere nye markeder, som corona har skabt.

I fremtiden kan du derfor bruge den nye funktion SharePlay, når du ser en film på Netflix, HBO eller Disney+. På den måde kan man se filme med en ven, selvom ikke er sammen. Filmen vil nemlig starte på samme tid, og I vil kunne tale sammen undervejs.

Du vil også kunne bruge SharePlay, hvis du vil lytte til musik med en ven.

Et andet marked, som corona bragt med sig, er onlinemøder. Også her har Apple et par tricks i ærmet. Det skal nemlig være lettere at planlægge opkald, hvilket taler direkte ind i den tid, som mange af os har levet i.

Derudover præsenterer de 'GridMode', så ansigterne på dem, der deltager i møderne ikke flyver rundt på skærmen, alt afhængig af hvem der siger noget. Og så skal man også kunne vælge en portrætfunktion, så ens ansigt står knivskarp under mødet, mens ens baggrund er sløret, skriver Gizmodo.

Til sidst, vil der ske forandringer på 'Messages'. Her er der også fokus på at mødes digitalt. Derfor vil det i fremtiden blive lettere at snakke sammen, dele billeder, links og videoer.

Og når man i fremtiden sender billeder i Messages, så vil de blive samlet i et mere tilgængeligt galleri.

Og sidst, men ikke mindst, vil det blive muligt at være med i FaceTime-opkald, selvom du er på en Android-telefon.

Men, det er først til efteråret, at brugere af Apples produkter vil få det nye styresystem at se, for det er først der, det lanceres.