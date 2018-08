Afløserne for iPhone X og iPhone 8 præsenteres på et pressemøde den 12. september.

San Francisco. Selskabet bag blandt andet iPhone og iPad, Apple, bekræfter, at der er indkaldt til præsentation i Steve Jobs Theater i hovedkvarteret i Cupertino i Californien den 12. september.

Her ventes tech-giganten at præsentere hele tre nye iPhones, der skal afløse iPhone X og iPhone 8, som efterhånden har et år på bagen.

Selv om Apple ikke selv har bekræftet det, så anses det efterhånden for en offentlig kendt hemmelighed, at der kommer hele tre nye iPhones: En afløser for iPhone X, en endnu større iPhone X, samt en afløser for iPhone 8.

På Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der afvikles i Berlin i disse dage, har flere af de kinesiske deltagere allerede covers klar til de nye endnu ikke offentliggjorte iPhones.

Selv om Apple er et amerikansk selskab, så produceres telefonerne i Kina. Og det er også herfra, at rygterne ofte flyder.

