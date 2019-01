Apple nedjusterer forventningerne.

Den amerikanske teknologigigant Apple nedjusterer sine forventninger til omsætningen for det første kvartal af 2019.

Nedjusteringen kommer, efter at selskabet har kunnet mærke en lavere efterspørgsel på det kinesiske marked.

Onsdag aften dansk tid er internationale medier som Financial Times og New York Times gået i breakning news med nyheden om, at telegiganten er trængt på det kinesiske marked, og derfor ikke selv tror på et helt så godt første kvartal af det nye år, som tidligere.

Flere store anerkendte nyhedsmedier beskriver det som 'utroligt sjældent', at Apple tager den slags skridt.

Selv om indtjeningen stadig er i milliardklassen, så var indtægterne de tre sidste måneder af 2018 'kun' på 84 mia. dollars.

For bare to måneder siden blev det forudsagt, at omsætningen ville være på mellem 89 og 93 millarder dollars.

»Vi mener, at økonomien i Kina er blevet hårdt ramt af toldgnidningerne mellem USA,« skriver topchef Tom Cook i et brev til investorerne.

Ifølge New York Times er det den forsatte handelskrig mellem USA og Kina, der gør det vanskeligt for Apple.

I brevet til investorerne henviser Tim Cook blandt andet til den styrkede dollar som en af årsagerne til de større udfordringer, som selskabet imødeser.

»Mens vi ventede visse udfordringer på vigtige nye markeder, havde vi ikke forudset omfanget af den økonomiske opbremsning især i Kina.«

Kina har i løbet af de seneste år vokset sig til virksomhedens tredje største marked.

Telegiganten havde også regnet med større efterspørgsel på iPhone-telefoner i udviklingslandene.

Opdateres...