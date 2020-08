Fortnite er ikke længere at finde i Apples App Store, efter udvikleren introducerede sit eget betalingssystem.

Apple har fjernet det populære spil Fortnite fra sin App Store, efter at udvikleren bag spillet, Epic Games, introducerede sit eget betalingssystem i spillet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Apple begrundet beslutningen med, at firmaet ikke havde godkendt spillets nye betalingssystem.

Det amerikanske medie The Verge skriver, at betalingssystemet, som Fortnite indførte, gav udvikleren en vej udenom at betale Apple de 30 procent, man normalt skal, når man sælger noget igennem en app i App Store.

- I dag tog Epic Games det uheldige skridt, at de har forbrudt sig mod retningslinjerne for App Store, der gælder ligeligt for alle udviklere og som er designet til at være et sikkert sted for vores brugere, udtalte Apple til The Verge.

Fjernelsen fra App Store har fået Epic Games til at anlægge sag mod Apple.

Ifølge AFP vil Epic Games have en føderal domstol til at se på, om Apple bruger sin monopolstatus til at udkonkurrere mindre selskaber. Epic Games håber, at det vil kunne tvinge Apple til at ændre beslutningen om at fjerne Fortnite fra App Store.

- Apple er blevet, hvad firmaet selv plejede at kæmpe imod: Monsteret, der søger at kontrollere markedet, blokere for konkurrence og hindre innovation.

- Apple er større, mere magtfulde, mere forankrede og mere ødelæggende end tidligere monopolvirksomheder, står der i søgsmålet fra Epic Games.

Fortnite er et såkaldt battle royale-spil, hvor alle dyster mod alle, indtil der kun er én spiller tilbage. Da spillet kom i Apples App Store i august 2018, blev det downloadet mere end 100 millioner gange i de følgende fem måneder.

Epic Games blev senest vurderet til at være mere end 100 milliarder kroner (17 milliarder dollar) værd.

/ritzau/Reuters/AFP