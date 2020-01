Et universitet i Californien har fået medhold i, at techvirksomhederne Apple og Broadcom har krænket patent.

Techgiganten Apple og chipproducenten Broadcom er blevet pålagt at betale i alt 1,1 milliard dollar - svarende til knap 7,5 milliarder danske kroner - for patentovertrædelse.

Det står klart onsdag lokal tid, hvor en jury i Los Angeles har behandlet sagen.

Apple er blevet pålagt at betale langt størstedelen af bøden for at krænke et universitet i Californiens fire patenter omhandlende wifi-teknologi.

Mens Broadcom har fået en bøde på 270 millioner dollar, står Apple til at betale 837 millioner dollar - svarende til 5,6 milliarder kroner.

Sagen blev indgivet til domstolen i 2016, hvor universitet Caltech hævdede, at de Broadcom-chips, der bliver brugt i millionvis af iPhones, krænkede deres patent.

Efter knap fire år har Caltech nu også domstolens papir på, at det var tilfældet. Caltech skriver i en erklæring, at man er tilfreds med sagens udfald.

- Som institut for videregående uddannelse er Caltech forpligtet til at beskytte vores intellektuelle ejendomme i forbindelse med vores mission om at udvide vores viden og gavne samfundet gennem forskning og uddannelse, skriver Caltech.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil både Apple og Broadcom anke sagen.

- Vi takker jurymedlemmerne for deres arbejde, men vi er uenige i de faktiske og retlige grundlag i dommen og har til hensigt at anke, skriver Broadcom ifølge nyhedsbureauet.

Apple har afvist over for Reuters at kommentere sagen yderligere. Virksomheden havde i retsafgørelsen sagt, at med Broadcoms chip var Apple "kun indirekte part" i sagen.

