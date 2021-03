Når de sidste kasser med computeren er langet over disket, er det slut.

Apple har allerede stoppet produktionen af iMac Pro.

Det bekræfter selskabet over for CNN

Det var i 2017, at iMac Pro blev lanceret, og den blev dengang kaldt for den mest 'kraftfulde Mac nogensinde' – det kan også stadig ses på prisen, for et tjek på Apples hjemmeside viser, at iMac Pro i Danmark koster 42.999 kroner.

Når lagrene er tomme, vil det dog ikke længere være muligt at købe en ny udgave af computeren, der dog heller ikke har fået særlige opgraderinger i de seneste år.

Bag navnet iMac har gemt sig den type af skrivebordscomputere, hvor alt er indbygget i skærmen, og iMac Pro blev altså topmodellen for små fire år siden.

I de senere år har selskabet dog også lanceret andre computere, der har overgået iMac Pro i styrke.

Apple har tidligere meldt ud, at der kommer nye iMac-computere senere i år, i maj.