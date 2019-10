Flere rejser med SAS i Skandinavien og i Europa, mens der er mindre lyst til at rejse på de længere ruter.

Flyselskabet SAS havde flere passagerer om bord på sine fly i september og fik stigende indtægter fra billetterne.

Samlet var 2,9 millioner på flyene i september, hvilket er en stigning på 87.000 - eller tre procent - sammenlignet med samme måned året før.

Det viser SAS' egne trafiktal. SAS havde fremgang på indenrigsruterne i Skandinavien og de europæiske ruter, mens ruterne af Europa er gået tilbage.

Ifølge SAS er årsagen til faldet på ruterne ud af Europa - herunder til USA og Asien - en "svækket svensk krone og geopolitisk usikkerhed".

Ud over flere passagerer om bord fremhæver SAS, at de gennemsnitlige billetpriser er steget med 4,4 procent over det seneste år.

/ritzau/