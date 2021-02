Corona koster DSB 1,5 milliarder. Efter kompensation får DSB i 2020 tab på 104 millioner, viser årsregnskab.

Antallet af rejsende passagerer har sidste år været markant faldende for DSB, der i stor grad er blevet påvirket af udbruddet af coronavirus.

Passagerfaldet har også stor indflydelse på det årsregnskab, som DSB torsdag har offentliggjort.

Ifølge regnskabet har DSB sidste år haft 120,1 millioner rejser, der defineres som tilfælde, hvor en person har rejst en tur med DSB.

De 120,1 millioner rejser er 36 procent lavere - altså mere end en tredjedel - i forhold til tallet i 2019.

Det faldende antal rejser skal ses i lyset af coronavirusset.

På grund af virusset har myndighederne indført restriktioner og anbefalinger, der har skullet mindske smittespredningen, men som samtidig har fået færre til at rejse med den kollektive trafik.

- Det har naturligvis påvirket både rejsetal og passageromsætning markant i negativ retning, skriver DSB i en pressemeddelelse.

Sidste år er passageromsætningen - de penge DSB henter fra rejsende - faldet med 34 procent til 3,6 milliarder kroner.

Den faldende passageromsætning har medvirket til et underskud på 104 millioner kroner.

Det var markant bedre end året før, hvor underskuddet lød på 1,6 milliarder kroner. Det var til gengæld påvirket af store nedskrivninger på togmateriel.

Sidste års underskud har været understøttet af stor kompensation fra staten, der har kompenseret for det store tab i DSB's passageromsætning.

Fra 11. marts til 31. december sidste år vurderes coronavirusset alene at have betydet et tab for DSB på cirka 1,5 milliarder kroner.

Af de penge har DSB foreløbigt modtaget kompensation for perioden frem til og med august. Den kompensation lyder på 914 millioner kroner.

Den resterende kompensation, der er opgjort til 600 millioner kroner, afventer DSB fortsat at få udbetalt. Udbetalingen er betinget af en EU-godkendelse.

For 2021 forventer DSB, at coronavirusset og de indførte restriktioner og anbefalinger også vil påvirke antallet af rejsende og økonomien markant negativt.

- DSB har med Transportministeriet udformet et grundlag for, hvorledes det kan være muligt, at DSB også for 2021 kan kompenseres for tab, der kan henføres til covid-19, står der i pressemeddelelsen.

/ritzau/