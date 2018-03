Danmarks Statistik har mandag udgivet tal for, hvor mange offentligt forsørgede, der var i fjerde kvartal.

København. Der bliver færre danskere på offentlig forsørgelse.

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af offentligt forsørgede med 9000 personer til i alt 718.200.

Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

Tallene omfatter personer mellem 16 og 64 år. SU-modtagere indgår ikke i statistikken.

Ifølge Dansk Erhverv er det det laveste antal siden 2007.

- Faldet i antallet af offentligt forsørgede skal naturligvis ses i lyset af det stærke opsving på arbejdsmarkedet.

- Beskæftigelsen satte rekord omkring årsskiftet, og det smitter heldigvis også af på antallet af offentligt forsørgede, lyder det i en analyse fra cheføkonom Steen Bocian.

Hos Dansk Erhverv mener man dog, at de lidt over 718.000 personer stadig er for mange:

- Man burde derfor også udnytte det økonomiske opsving, hvor virksomhederne har behov for flere hænder, til at gennemføre yderligere reformer, som kunne sikre yderligere fald i antallet af offentligt forsørgede.

/ritzau/