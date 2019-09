Den danske beskæftigelse stiger, viser tal fra Danmarks Statistik. Det kommer efter to måneder med stilstand.

Der kom 3900 flere personer i beskæftigelse i juli. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 2,79 millioner personer i job i juli.

Dermed er kurven igen vendt. Siden 2013 har antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked været stigende, men i maj og juni stod udviklingen stort set stille.

Aldrig før har der været så mange i beskæftigelse i Danmark.

- Stigningen i juli er på mange måder tilfredsstillende ovenpå to sløje måneder, hvor beskæftigelsen har stået i stampe, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en skriftlig kommentar.

- Set over et bredere spektrum af hårde nøgletal er dansk økonomi kommet rigtig godt i gang med tredje kvartal, hvor vi ser i industriproduktionen samt eksporten stige og altså nu akkompagneret med tal fra arbejdsmarkedet, som viser fortsat fremgang, siger han.

Hos Danske Bank forventer cheføkonom Las Olsen, at væksten i Danmark kommer til at aftage i lighed med situationen i andre lande.

- Der bliver stadig skabt job, og det er rimeligt bredt fordelt på de forskellige brancher. Men det ser stadig ud til, at opsvinget er gået ned i gear, når man ser de sidste tre måneder samlet, siger Las Olsen i en skriftlig kommentar.

- Godt tusinde flere lønmodtagerjob om måneden er næppe nok til holde trit med stigningen i arbejdsstyrken og peger altså mod en stigning i arbejdsløsheden.

- Vi regner med, at væksten i Danmark kommer til at aftage, som vi har set det i andre lande, og det vil også kunne ses på arbejdsmarkedet, siger han.

Hos Dansk Erhverv er der moderat optimisme.

- Selv om jobvæksten samlet set har været lidt svagere over de seneste måneder, så er det efter vores opfattelse alt for tidligt at snakke om en egentlig blivende vending på arbejdsmarkedet, siger cheføkonom Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

- Årsagen til, at vi ikke forventer en hård opbremsning på arbejdsmarkedet, er primært, at vi forventer at se en moderat bedring i det nuværende dystre vækstbillede i særligt Europa over det kommende halve år.

- Lavere renter, et stærkt arbejdsmarked og et skifte i retning af en mere lempelig finanspolitik bør i vores optik give anledning til en moderat styrket vækst i euroområdet.

- Dertil er det indenlandske vækstpotentiale i dansk økonomi solidt, og vi har set en pæn vækst igennem første halvår, siger han.

/ritzau/