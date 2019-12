Ikke siden december 2008 har der været så få modtagere af kontanthjælpsydelser, som tilfældet var i september.

Antallet af modtagere af kontanthjælp - og tilsvarende offentlige overførsler - er på sit laveste niveau i 11 år.

I september var der 121.300 modtagere af kontanthjælpsydelser. Det er et fald på 800 modtagere i forhold til måneden før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed fortsætter et jævnt fald i antallet af modtagere af ydelserne. Faldet har stået på siden begyndelsen af 2016.

I perioden er der i gennemsnit blevet 1200 færre modtagere hver måned.

Danmarks Statistiks tal omfatter modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og tilsvarende ydelser.

Selv om Danmarks Statistik beskriver en tydelig udvikling, skal man være varsom med at tage for givet, at antallet af danskere på kontanthjælp og lignende overførsler vil fortsætte med at falde.

Det mener cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Det er rigtig positivt, at der fortsat bliver færre personer på kontanthjælp. Medvinden til det danske arbejdsmarked er nemlig ikke så kraftig, som den har været, siger Erik Bjørsted i en skriftlig kommentar.

- Dørene åbnes ikke længere helt så let for personer på kanten af arbejdsmarkedet, og derfor er det heller ikke en selvfølge, at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder, fortsætter han.

/ritzau/