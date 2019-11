Erhvervsorganisation ser højt antal af konkurser som sundhedstegn for dansk økonomi

Til trods for økonomisk gode tider kan antallet af konkurser meget vel slå rekord i 2019, viser tal fra analysevirksomheden Experian.

Ved udgangen af oktober var der erklæret cirka lige så mange selskaber konkurs som hele sidste år og flere end sidste gang selskaber lukkede på stribe efter finanskrisen.

Men selv om konkurser umiddelbart lyder som et svaghedstegn, er der ifølge Dansk Erhverv, der repræsenterer en stor del af dansk erhvervsliv, grund til at tolke det høje antal som et positivt tegn for dansk økonomi.

Økonom hos Dansk Erhverv Kristian Skriver peger på, at konkurserne kommer samtidig med, at der bliver sat unormalt mange iværksætter-drømme i søen i form af nye selskaber.

Det kan lidt firkantet sagt betyde, at nye og mere effektive selskaber udkonkurrerer ældre selskaber, der tvinges ud af markedet.

- Naturligvis er den enkelte konkurs en sørgelig historie for virksomhedsejerne og de ansatte. Men det er vigtigt at huske på, at når der sker en konkurs, kan det være godt fra et samfundsperspektiv.

- Det betyder, at vi har en sund konkurrence, hvor effektive virksomheder udkonkurrerer mindre effektive virksomheder. Det gør, at ressourcerne i økonomien udnyttes bedre.

Samtidig har Erhvervsstyrelsens jagt på selskaber, der ikke vil oplyse den reelle ejer, ført til, at rigtig mange selskaber er endt i skifteretterne i foråret i år.

I november sidste år satte Erhvervsstyrelsen sig igennem og sendte 7500 selskaber til skifteretterne, fordi de ikke levede op til reglerne om registrering af selskabernes reelle ejer.

De sager er blevet behandlet og har ført til konkurser i foråret i år.

- Det er ikke selskaber, som nødvendigvis har haft særlig stor aktivitet. Det er typisk selskaber, som ikke har haft nogle ansatte, forklarer Kristian Skriver.

Der er ofte tale om det, der også kaldes enkrone-selskaber, oplyser han.

/ritzau/