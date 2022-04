Usædvanligt mange virksomheder har på det seneste måtte dreje nøglen om og vinke farvel til jobbet.

I marts måned nåede antallet af konkurser nemlig op på det hidtil højeste niveau siden oktober 2019.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik ifølge erhvervsmediet Finans.

Tallene viser, at der alene i marts måned måned var 242 aktive virksomheder, som blev begæret konkurs. Det svarer til en stigning på knap 47 procent i forhold til antallet i februar.

Ifølge Lisette Rosenbeck Christensen, der er økonom i Arbejdernes Landsbank, er der dog en ganske god grund til stigningen.

»Forklaringen på det meget lave niveau for konkurser under coronakrisen skal findes i den hurtige og massive udrulning af hjælpepakker, coronakrisens korte karakter og endelig, at dansk økonomi ramte coronakrisen i en stærk position,« skriver Lisette Rosenbeck Christensen, der er økonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til mediet.

Cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, understreger dog, at antallet af konkurser skifter meget fra måned til måned, men påpeger, at man kan se stigningen som begyndelsen til flere.

Men en stigning på nuværende tidspunkt kan der være flere årsager til. Men først og fremmest fylder det hos virksomhederne, at de inden den 1. april skal tilbagebetale de lån, som de under coronapandemien lånte af staten.

Herudover peger Palle Sørensen, der er cheføkonom i Nykredit, desuden på, at den russiske invasion af Ukraine ligeledes har indflydelse på konkurser grundet råvareprisstigninger.