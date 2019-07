Tvangsopløsning af iværksætterselskaber kan spille ind på, at flere virksomheder har drejet nøglen om i 2019.

Selv om juni bød på det laveste antal konkurser i næsten ni måneder, har flere virksomheder drejet nøglen om i 2019 end sidste år.

I juni gik 457 virksomheder konkurs, og samlet set lyder antallet af konkurser i årets første seks måneder på 4437.

Det er en stigning fra 3301 i samme periode af 2018, viser en opgørelse fra data- og analysevirksomheden Bisnode.

Ser man på brancher, har der været flest konkurser inden for handel og dernæst bygge- og anlægsbranchen.

De to brancher står for knap en tredjedel af alle konkurser.

- Desværre har disse to brancher haft flest konkurser i længere tid, siger Kari Mette Almskog, der er chef for forretningsudvikling og analyse hos Bisnode.

- Konkurserne i de to brancher er dog faldet med 23 procent siden maj og 13 procent siden sidste år, så det er jo en positiv udvikling, siger hun i en skriftlig kommentar.

Udviklingen viser også, at flere iværksætterselskaber - kendt som IVS'ere - er gået konkurs gennem 2019.

Det kan ifølge Bisnode hænge sammen med, at Erhvervsstyrelsen har truet med at opløse selskaber, der ikke har levet op til krav om, at ejerne skal registreres. Kravet skal blandt andet være med til at forhindre hvidvask.

- Konkurserne er i juni dykket meget i forhold til tidligere måneder i år, hvilket kan skyldes de mange tvangsopløsninger, som Erhvervsstyrelsen har beordret, fordi mange kapitalselskaber ikke havde fået registreret deres reelle ejere, siger Kari Mette Almskog.

- Tvangsopløsninger - som senere er blevet til konkursbegæringer, siger hun.

Samlet har der været 1852 konkurser blandt IVS'ere i første halvdel af 2019 mod 948 i samme periode af 2018.

Antallet af konkurser hos IVS'ere faldt i juni, men Kari Mette Almskog forventer, at antallet kan stige igen, fordi det tidligere i år blev vedtaget i Folketinget at afskaffe den type selskaber.

Beslutningen skyldtes, at der var meget højere restancer af skatter og afgifter end i andre selskabsformer.

Ejere af IVS'ere skal derfor senest omregistrere selskaberne i april 2021.

