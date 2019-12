Thomas Cook gik konkurs i efteråret, og det påvirker de danske konkurstal, der nærmer sig højeste i syv år.

Antallet af konkurser faldt en anelse i november, men samlet set er tendensen, at flere virksomheder drejer nøglen om.

I løbet af årets første 11 måneder er 2392 aktive virksomheder gået konkurs. Det er 121 flere end sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I november lød antallet af konkurser på 235. Det kostede 1483 job. En stor del hænger sammen med en enkelt stor virksomheds konkurs, som står for 566 af de tabte job.

Ifølge Ritzaus oplysninger er det konkursen i rejseselskabet Thomas Cook, som påvirker tallene i november.

Det er dermed en anelse teknisk, da Thomas Cooks skandinaviske afdeling, der tæller rejseselskabet Spies, siden er blevet købt af den norske rigmand Petter Stordalen og kapitalfondene Altor og TDR Capital.

Dermed kører rejseselskabet videre, uden at de ansatte har mistet jobbet, men konkursen i det hedengangne selskab påvirker konkurstallene fra Danmarks Statistik.

Ifølge Kristian Skriver, der er økonom i Dansk Erhverv, kan det synes paradoksalt, at mange virksomheder drejer nøglen om i ellers fornuftige tider for dansk økonomi.

- Det er overraskende, at vi i øjeblikket ser så mange konkurser. De senere år har fremgang i både dansk og global økonomi givet et godt grundlag for vækst hos mange virksomheder, siger Kristian Skriver.

I det helt store billede ser han det som en sund ting, at virksomheder går konkurs.

- Den enkelte konkurs er naturligvis sørgeligt for ejeren og de ansatte.

- Men for samfundsøkonomien som helhed er det en sund mekanisme, fordi mindre effektive virksomheder bliver udkonkurreret af mere effektive, og det gør, at ressourcerne bliver udnyttet bedre.

- Og så skal man huske på, at der er gode tider i dansk økonomi. Det gør det lettere for folk, der mister jobbet, at finde et nyt et andet sted, siger Kristian Skriver.

Hos Dansk Industri læser underdirektør Morten Granzau tallene som et varsel om sværere tider forude.

- Opbremsning i beskæftigelsesfremgangen og dagens konkurstal kan indikere, at dansk økonomi også er ved at blive ramt af eksempelvis opbremsningen i tysk økonomi, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/