Både i fjerde kvartal og for december alene faldt antallet af konkurser. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Slutningen af 2018 var en pæn periode, når det kommer til konkurser for aktive virksomheder.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 176 konkurser i december, hvilket gav 672 tabte job. Det var fald på henholdsvis 2 og 35 procent sammenlignet med november.

- Antallet af konkurser i fjerde kvartal er 19 procent lavere end i tredje kvartal, og de medførte 12 procent færre tabte job, skriver statistikerne.

Mens fokus på grund af tørken har været på konkurser i landbruget, så er det faktisk i andre sektorer, at der har været flest virksomheder, der har måttet dreje nøglen om.

- Bygge og anlæg er den hårdest ramte branchegruppe med en konkursandel på 2,6 procent i 2018 og 500 konkurser.

- Andelen af konkurser blandt hoteller med videre ligger også højt, men antalsmæssigt noget lavere. Branchegruppen handel er den antalsmæssige topscorer, men konkursandelen ligger kun en anelse over det samlede gennemsnit, skriver Danmarks Statistik.

For hele 2018 var der ifølge Dansk Erhverv 2434 konkurser blandt aktive virksomheder. Det er en mindre stigning.

- Historisk set ligger niveauet for konkurser højt i disse år. Det kan virke lidt besynderligt, når der ellers er fremgang i dansk og international økonomi, og der derfor er gode økonomiske forudsætninger for danske virksomheder, skriver økonom i Dansk Erhverv Kristian Skriver i en kommentar til tallene.

Han peger dog på, at det for få år siden blev gjort betydelig lettere at starte en virksomhed som et såkaldt IVS. Det har givet betydelig flere nystartede - og dermed ofte sårbare - virksomheder.

- Som naturlig konsekvens heraf ser vi også flere konkurser i disse år end ellers. Så selv om antallet af konkurser i 2018 altså ligger på niveau med det, vi så i årene efter krisen i 2008, så er det nogle andre forhold, der trækker konkurstallet i dag, sammenlignet for lidt over ti år siden, skriver Kristian Skriver.

