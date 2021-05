Et stigende antal klager over elselskaber er landet på Forbrugerombudsmandens bord de seneste år.

Det skriver Børsen.

Mere nøjagtigt blev der indgivet 732 klager i 2020, hvilket er næsten en fordobling fra året forinden på 369.



I de første tre måneder af 2021 er der kommet yderligere 182 klager, viser tal fra Forbrugerombudsmanden.

Klagerne dækker over alt fra ulovligt telesalg til decideret vildledning af forbrugerne.

Størstedelen af klagerne skulle ifølge Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, være rettet mod forholdsvist få, nye selskaber: Fauna Energi, der tidligere hed Norström, og Velkommen A/S.

Børsen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Fauna Energi.

Velkommen A/S skriver i et svar til avisen, at selskabet har opsagt en aftale med en samarbejdspartner og ansat en person, der skal sikre, at loven bliver overholdt.

Forbrugerombudsmanden mener, at de nuværende sanktioner ikke altid er tilstrækkelige:

»Vi kan konstatere, at nogle virksomheder fortsætter med at overtræde lovgivningen, selvom de bliver politianmeldt. Så synes jeg, at der er grund til at overveje, om sanktionsniveauet for overtrædelse af de forbrugerbeskyttende regler er tilstrækkelige, når det drejer sig om systematiske og grove overtrædelser,« siger Christina Toftegaard Nielsen til avisen.

Det kunne for eksempel være skærpet bødeniveau, fremhæver hun.