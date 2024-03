År for år er der kommet flere mikrobryggerier, men sidste år blev der for første gang 24 færre end året før.

Hvert år siden årtusindskiftet er nye mikrobryggerier skudt op herhjemme.

Men sidste år faldt antallet af bryggerier for første gang siden år 2000.

24 bryggerier faldt fra, så der nu er 237 danske bryggerier, oplyser Bryggeriforeningen i en pressemeddelelse.

Det er ifølge foreningens direktør, Nick Hækkerup, stigende udgifter til råvarer og energi, der presser bryggerierne.

- Bryggerierne er presset af høje priser på både malt, humle, flasker, dåser og energi.

- Det har desværre fået især mindre bryggerier til at give op, og det er foruroligende, at et stigende antal af vores medlemmer kalkulerer med risikoen for at måtte lukke, siger han.

Den største nedgang i antallet af bryggerier er sket i Østjylland, hvor antallet er skrumpet fra 48 i 2022 til 35 i 2023.

Også Midt- og Vestjylland har haft en markant tilbagegang fra 22 bryggerier i 2022 til 14 sidste år.

Der er dog også landsdele, hvor antallet af mikrobryggerier er vokset. Det gælder eksempelvis i Nordjylland, hvor antallet er steget fra 20 til 26.

Også Syd- og Sønderjylland har haft en fremgang fra 25 til 31 bryggerier.

Men bekymring og usikkerhed om fremtiden præger en del bryggerier, fremgår det af pressemeddelelsen.

Knap hvert femte medlem af Bryggeriforeningen - 18 procent - svarer i en undersøgelse, at der er "middel" risiko for at måtte lukke virksomheden.

Det er det største antal nogensinde i foreningens spørgeundersøgelser.

Når et bryggeri må dreje nøglen om, risikerer det at påvirke lokalsamfundet, påpeger Nick Hækkerup.

- For rigtig mange af de danske bryggerier har hjemme i mindre bysamfund, hvor de bidrager betydeligt til både jobskabelse, turisme og sammenhængskraft, siger han.

Danmark har dog fortsat flere bryggerier per indbygger end de fleste andre europæiske lande.

/ritzau/