Antallet af konkurser faldt i juni ni procent til 177 blandt aktive virksomheder. Der er det laveste i tre år.

Coronakrisen har tildelt den globale økonomi hårde slag. Men det har ikke givet en stor stigning i antallet af konkurser blandt danske virksomheder.

I juni faldt var der 177 erklærede konkurser blandt aktive virksomheder, hvilket var ni procent færre end i maj. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er ifølge Kristian Skiver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, det laveste antal i tre år. Han frygter dog en stor bølge i andet halvår.

- Der går normalt lidt tid, fra en krise rammer, til problemerne i den enkelte virksomhed ender i en alvorlig situation som en konkurs.

- Desuden er der stor risiko for, at flere virksomheder må dreje nøglen om, når de nuværende hjælpepakker afvikles senere på sommeren, skriver han i en kommentar.

Danmarks Statistik peger også selv på, at hjælpepakkerne har været med til at holde hånden under mange virksomheder.

Der er fra politisk hold blandt andet iværksat en lønkompensationsordning.

Her betaler staten hovedparten af lønnen, hvis virksomheder nøjes med at sende de ansatte hjem og ikke fyrer dem.

Konkurserne i juni gav 705 tabte fuldtidsjob, hvilket er 21 procent færre end i maj.

Kigges der på andet kvartal som helhed, var der tre procent flere konkurser end i første kvartal. Jobtabet var dog hele 40 procent større.

- Sammenlignet med tidligere års jobtab på grund af konkurs er der i marts-juni 2020 især tabt mange job blandt hoteller og restauranter, skriver Danmarks Statistik.

Der er heller ikke sket en stigning i antallet af tvangsauktioner oven på coronakrisen.

I første halvår var der 1095 tvangsauktioner, hvilket var stort set på niveau med de første seks måneder af sidste år.

Korrigeres der for normale sæsonudsving, var antallet her på 1098.

Også her ventes effekten dog også først at kunne ses senere på året, skriver Danmarks Statistik.

- Det skyldes, at der i de fleste tilfælde går en periode på fem til ni måneder fra ejers misligholdelse af udestående lån, til ejendommen bekendtgøres solgt på auktion, lyder det.

