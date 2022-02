USA’s præsident, Joe Biden, har flere gange i løbet af denne uge sagt, at en russisk invasion af Ukraine er nært forestående. Senest fredag aften på et pressemøde.

Usikkerheden omkring, hvorvidt det er rigtigt eller ej, har påvirket finansmarkederne negativt, skriver det norske Dagbladet Børsen.

»Den uafklarede situation i Ukraine skaber usikkerhed og volatilitet (værdi, der skifter dramatisk inden for kort tid, red.) i markedet. Det får investorerne til at søge tryghed i statspapirer med lavere risiko,« siger aktiestrateg i DNB, Paul Harper, til det norske Børsen.

DNB er Norges største bank- og finanskoncern.

En anden ekspert, som det norske Børsen har talt med, er investorprofilen, Peter Warren. Han har 30 års erfaring som trader og investor og en baggrund som engelsk elitesoldat.

Han mener, at stigende inflation, renteforhøjelser og en strammere pengepolitik fra USA’s centralbank lige nu præger verdensøkonomien.

Han kalder krisen i Ukraine for »uafklaret og alvorlig«. Samtidig siger han, at markederne »hører det, de vil høre«, forstået på den måde, at de spekulerer i, at der ikke bliver krig.

Går Rusland til angreb på Ukraine er analytikere dog sikre på, at oliepriserne vil fortsætte med at sige.

Det kan presse inflationen yderligere op til 10 procent i USA – det højeste niveau siden oktober 1981. Ïnflationen vil formentlig være mindre i Norge, fastslår eksperterne.

Ledere af de russisk-støttede separatister i områderne Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine har lørdag givet ordre til fuld militær mobilisering.

Det sker dagen efter, at kvinder og børn fik besked på at lade sig evakuere til Rusland på grund af faren for en optrappet væbnet konflikt.