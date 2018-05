Ansatte og ledende medarbejdere i Netcompany står til at tjene store summer, når selskabet går på børsen.

København. En lang række ansatte i Netcompany kan stå foran en gevinst, når it-virksomheden går på børsen i starten af juni. Det skriver Ritzau Finans.

Ifølge børsprospektet er 81 personer omfattet af et aktieprogram, og gruppen ejer samlet 22,3 procent af selskabet.

De kan se aktieposten få en værdi af 1,5-1,8 milliarder kroner, da Netcompany sigter efter en markedsværdi på 6,75-8,25 milliarder kroner i forbindelse med børsnoteringen.

De 81 personer tæller fire medlemmer af bestyrelsen, et medlem af direktionen, en række medarbejdere samt nogle af de tidligere ejere af det norske selskab Mesan og britiske Hunter Macdonald, som Netcompany købte i henholdsvis 2016 og 2017.

Prisen for at købe aktierne er ikke oplyst, men de er købt forud for børsnoteringen, som efter planen finder sted 7. juni.

I den forbindelse vil de 81 personer sælge omkring 60 procent af deres ejerandel. Efterfølgende må de ikke sælge de resterende aktier de følgende 360 dage.

Derudover står stifterne af virksomheden, André Rogaczewski, Claus Jørgensen og Carsten Gomard også til en gevinst, da de samlet ejer 21,4 procent af virksomheden.

Kapitalfonden FSN Capital ejer små 44 procent af Netcompany forud for børsnoteringen, hvilket vil falde til cirka 20,5 procent efterfølgende.

Netcompany har blandt andet har stået bag den offentlige netportal borger.dk og Maersk Lines kundeportal. Selskabet skal også udvikle afløseren for Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI.

I 2015 købte FSN Capital en aktiemajoritet i selskabet for 1,1 milliarder kroner. Den investering forventes FSN Capital altså at kunne have mangedoblet på under tre år.

2017 bød på en markant vækst på næsten 50 procent for Netcompany, der omsatte for 1,4 milliarder kroner. Den vækst forventes dog at falde til 20-25 procent i år.

/ritzau/