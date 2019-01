'Jeg er direkte flov. Faktisk har jeg anbefalet venner, at de hellere skal søge job hos Norwegian.'

Sådan lyder et svar fra en medarbejder i SAS i en tilfredshedsundersøgelse, flyselskabet har lavet blandt kabinepersonalet i SAS.

Det norske erhvervsmagasin E24 har set et uddrag af resultaterne af undersøgelsen, som blev gennemført i oktober-november sidste år.

Flere af spørgsmålene handlede om, hvorvidt medarbejderne var stolte over at arbejde i SAS.

Et af svarene lød:

'Med den ledelse, vi har, og den vej, de har valgt at gå, er jeg direkte flov. Faktisk har jeg anbefalet venner, at de hellere skal søge job hos Norwegian.'

Foto: Rune Feldt Rasmussen Vis mere Foto: Rune Feldt Rasmussen

En anden skriver, at han hellere vil fortælle folk, at han er ansat hos McDonalds.

'Jeg plejer at være stolt, og jeg håber at blive det engang i fremtiden, men nu har vi nået bunden,« svarer en tredje.

Lederen i Norsk Kabinforening, Pål Røine, har også set svarene, og han er dybt bekymret.

»Vi synes, det er vanskeligt at nå ledelsen med vores udspil og vores kritik. Det reflekterer disse resultater også,« siger han til E24.

Til spørgsmålet om, hvor seriøse udsagnene om, at de ansatte hellere vil arbejde for McDonalds, er, svarer han:

»Det er helt seriøst, og jeg har selv for nyligt hørt lige præcis det udsagn fra en kollega. Mange undgår at sige, at de arbejder som kabinepersonale i SAS og vil hellere sige, at de arbejder andre steder,« siger Røine, som selv arbejder som kabinepersonale i SAS og har været i flyselskabet i en årrække.

Selv om svarene i undersøgelsen blot er et lille udsnit, så genkender fagforeningslederen mange af dem fra sin egen hverdag.

Informationschef i SAS, Knut Morten Johansen, er derimod af en anden opfattelse.

Han mener ikke, at undersøgelsen beskriver, hvordan størsteparten af SAS's personale har det.

»For det første er billedet langt mere nuanceret end det udvalg af resultater, som du har fået forelagt (journalisten hos E24, red.). Den sidste undersøgelse viser for øvrigt en generel forbedring inden for denne medarbejdergruppe,« siger han til mediet.