'Dybt demotiverende' og 'en omgang sludder'.

Sådan lyder dommen fra flere Nets-ansatte, der er vrede og forargede over en udtalelse fra betalingsgigantens bestyrelsesformand om et lukrativt aktieprogram.

Ifølge Børsen finder flere medarbejdere det direkte beskæmmende, at formand Stefan Götz i et interview med Børsen torsdag udtalte, at medarbejderne er forstående over for det faktum, at alle ikke kan blive en del af det udskældte program.

'Personligt finder jeg og mange af mine kolleger det dybt demotiverende, at meningen med mit arbejde er at gøre 70 af mine kolleger ustyrligt rige,' skriver en ud af adskillige utilfredse Nets-ansatte til Børsen. I det pågældende program står omkring 60 til 70 chefer i Nets til at score op mod syv milliarder kroner om fire år.

Ved du noget om sagen, så vil B.T. gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Nets-formand Stefan Götz udtalte forleden, at det er klart, at 'alle ikke kan være en del af programmet', men at 'folk forstår, hvorfor de er en del af det eller ej.'

Flere af de vrede Nets-ansatte kalder aktie-programmet og formandens udtalelser for 'grove', 'løgn og latin' samt en 'værre omgang sludder'. De er blandt andet også utilfredse med, at flere af dem først har fået kendskab til programmets omfang, efter det er blevet beskrevet i medierne.

Alle medarbejderne har ønsket at udtale sig anonymt af hensyn til deres fremtid i virksomheden, men Børsen er bekendt med medarbejdernes navne og stilling.

Fællestillidsmand i Nets, Frank A. Ohlsen, der repræsenterer de 630 medarbejdere, som er medlemmer af Finansforbundet, bekræfter dog, at formandens udtalelser ikke stemmer overens med de synspunkter, han har hørt fra medarbejderne.

Thomas Jul, landechef for Nets i Danmark, skriver i en mail til Børsen, at han har forståelse for de ansattes reaktioner.

'Jeg forstår godt frustrationen fra medarbejderne, og det ærgrer mig, at vi har skuffet dem. Derfor er det vigtigt for mig at slå fast, at den rejse, Nets har indledt, ikke bliver en succes med mindre alle vores dygtige medarbejdere er med,' skriver han.

Han skriver endvidere, at ledelsen siden årsskiftet har arbejdet på, at alle medarbejderne på et senere tidspunkt skal have mulighed for at 'blive inviteret med rejsen' og dermed have mulighed for at investere i Nets.

Thomas Jul er selv en del af det udskældte aktieprogram.