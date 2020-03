3F og Horesta indgår aftale, som giver virksomheder mulighed for at se bort fra overenskomster.

For at undgå konkurser og fyringer på hoteller og restauranter vil ansatte nu kunne tvinges til at afholde ferie.

Det er resultatet af en aftale mellem fagforeningen 3F og Horesta, der repræsenterer virksomheder i branchen.

Det oplyser Horesta.

Aftalen betyder helt konkret, at der på de enkelte arbejdspladser vil være mulighed for at fravige overenskomsterne.

Det kan for eksempel give mulighed for, at en leder må tvinge ansatte til at afholde ferie.

Tiltaget skyldes, at hoteller og restauranter har været presset økonomisk af coronavirusset.

Der kommer færre turister, og folk går mindre ud at spise. Det har også påvirket virksomheder, der holder messer og kongresser.

- Vi står i en meget usædvanlig situation, og vi er nødt til at gribe tingene anderledes an for at kunne bevare så mange job i vores erhverv som muligt, siger Katia K. Østergaard, der er administrerende direktør i Horesta, i en skriftlig kommentar.

/ritzau/