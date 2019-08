De ansatte hos Georg Jensen Damask A/S kan se frem til en ekstra månedsløn.

For design- og tekstilvirksomheden, der blandt andet laver sengetøj og håndklæder, har netop offentliggjort et historisk godt resultat, skriver de i en pressemeddelelse.

Overskuddet i Georg Jensen Damask endte i året 2018/19 på lidt over 21 millioner kroner, hvilket var mere end en firedobling af resultatet fra året før, der dog kun indeholdt et seks måneders regnskabsår for virksomheden.

Det gode resultat har medført, at de omkring 70 ansatte hos Georg Jensen Damask kan se frem til at få udbetalt en ekstra månedsløn.

Administrerende direktør i Georg Jensen Damask A/S, Peter Hulweg Christiansen, er en glad mand ovenpå virksomhedens resultat.

Georg Jensen Damasks administrerende direktør, Peter Hulweg Christiansen, kalder resultatet for virksomhedens bedste nogensinde, hvilket kommer de ansatte til gode.

»Vi har i den forbindelse udbetalt en ekstra månedsløn til samtlige medarbejdere som tak for en helt fantastisk indsats,« siger Peter Hulweg Christiansen ifølge pressemeddelelsen.

Årsagen til virksomhedens gode resultat skal findes i Georg Jensen Damasks produkter, ifølge Peter Hulweg Christiansen.

»Vores værdier i form af klassisk design, funktionalitet og kvalitet er tydelige for de mennesker, der kommer i berøring med vores produkter,« siger han.

Georg Jensen Damask er tidligere blevet kåret som den butik, der er bedst til kunder. Nu har de også fået et historisk godt regnskabsår, som kommer virksomhedens ansatte økonomisk til gode.

Resultatet er toppen af kransekagen ovenpå en 15-årig periode med flotte regnskaber, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

Georg Jensen Damask A/S er grundlagt i 1756 og væverslægten kan dateres tilbage til 1500-tallet.

Virksomheden er dermed en af Danmarks ældste designvirksomheder.

Siden år 2000 har Georg Jensen Damask A/S båret det ærefulde prædikat, ‘Kongelig Hofleverandør’.